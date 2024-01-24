Жители Сахалина роют снежные тоннели, чтобы выбраться из дома

На Сахалине сильный снегопад сформировал огромные сугробы. Об этом сообщает Ura.Ru. Отмечается, что высота некоторых превышает человеческий рост – местным жителям приходится прокладывать тоннели, чтобы покинуть дома.
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