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Жители Сахалина роют снежные тоннели, чтобы выбраться из дома

Жители Сахалина роют снежные тоннели, чтобы выбраться из дома

На Сахалине сильный снегопад сформировал огромные сугробы. Об этом сообщает Ura.Ru. Отмечается, что высота некоторых превышает человеческий рост – местным жителям приходится прокладывать тоннели, чтобы покинуть дома.

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