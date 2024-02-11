11 февраля в Архангельской области ожидается выпадение снега

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе сегодня опустится до -12,-17 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе сегодня опустится до -12,-17 градусовСиноптики обещают небольшой снег -местами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)