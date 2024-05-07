Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Ратибор возвращается! Поговорил с Апти Алаудиновым и ведет 3 тысячи вагнеров

Ратибор возвращается! Поговорил с Апти Алаудиновым и ведет 3 тысячи вагнеров

Многие знают знаменитое видео, которое завирусилось в Сети в прошлом году.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Вот лишнее подтверждение, что в лихие 90-е в армии, доведенной ельцинским окружением до нищеты, нужда погнала российских военных специалистов в объятия бандитов! Но многие из них остались настоящими профессионалами и сегодня полезны в СВО! Правильно делал Пригожин, забирая из тюрем многих ошибившихся в жизни, но оставшихся верными России!
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Valeriy Shershkov
в миру   при деле все нужны и,конечно же, важны ... могут быть правозащитниками населения ?,при немощности власти в обыденной жизни  ...
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Геннадий Бережнов
Ратибор пообещал своим бойцам сохранить те порядки, которые были в &quot;Вагнере&quot;. А  они что совсем другие эти порядки? Думаю что выделять на войне особых вряд ли нужно. Там все свои и все российские! Никто мозги не делает, каков оборот то.
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