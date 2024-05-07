Ратибор возвращается! Поговорил с Апти Алаудиновым и ведет 3 тысячи вагнеров

Владимир Елкин Вот лишнее подтверждение, что в лихие 90-е в армии, доведенной ельцинским окружением до нищеты, нужда погнала российских военных специалистов в объятия бандитов! Но многие из них остались настоящими профессионалами и сегодня полезны в СВО! Правильно делал Пригожин, забирая из тюрем многих ошибившихся в жизни, но оставшихся верными России!

Valeriy Shershkov в миру при деле все нужны и,конечно же, важны ... могут быть правозащитниками населения ?,при немощности власти в обыденной жизни ...