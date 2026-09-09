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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о 19 млн евро за Головина: «Хотел бы, чтобы он перешел в «Спартак», но не за такие деньги. Мы не участвуем в еврокубках, это не имеет смысла»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном переходе  Александра Головина в «Спартак».

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