Политнавигатор Президент Сербии Александр Вучич все-таки принял участие в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», организованном правительством Хорватии в Дубровнике и подписал итоговую декларацию.
И нашим, и вашим: Вучич подписал антироссийскую декларацию в Дубровнике, но отказался от санкций
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БВ
Борис Выдрин
Подписали всё это против нашей страны улыбчивые ''братья'' из Хорватии, Косово, Черногории, Албании, Сербии, Словении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Греции, Молдавии, Румынии и Турции. Хо-ро-шие и вечные друзья !!
Ответить
18 час.
ШН
Шеин Никита
Сам факт присутствия президента Сербии в компании албанского представителя и прочих "дружественных" самой Сербии стран, а также его подпись под бумажкой просроченного Зеленского, свидетельствуют о полном разрыве взаимопонимания между сербским народом и верхушкой! Русский газ Сербии не перекроют, а надо было бы проучить! Думай, Путин!
Ответить
18 час.
TG
Tamara Goncharuk
Продажные шкуры!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии