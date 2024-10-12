Подписали всё это против нашей страны улыбчивые ''братья'' из Хорватии, Косово, Черногории, Албании, Сербии, Словении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Греции, Молдавии, Румынии и Турции. Хо-ро-шие и вечные друзья !!

ШН

Шеин Никита

Сам факт присутствия президента Сербии в компании албанского представителя и прочих "дружественных" самой Сербии стран, а также его подпись под бумажкой просроченного Зеленского, свидетельствуют о полном разрыве взаимопонимания между сербским народом и верхушкой! Русский газ Сербии не перекроют, а надо было бы проучить! Думай, Путин!