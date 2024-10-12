Театр абсурда
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Театр абсурда

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И нашим, и вашим: Вучич подписал антироссийскую декларацию в Дубровнике, но отказался от санкций

И нашим, и вашим: Вучич подписал антироссийскую декларацию в Дубровнике, но отказался от санкций

Политнавигатор Президент Сербии Александр Вучич все-таки принял участие в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», организованном правительством Хорватии в Дубровнике и подписал итоговую декларацию.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Подписали всё это против нашей страны улыбчивые &#39;&#39;братья&#39;&#39; из Хорватии, Косово, Черногории, Албании, Сербии, Словении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Греции, Молдавии, Румынии и Турции. Хо-ро-шие и вечные друзья !!
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18 час.
ШН
Шеин Никита
Сам факт присутствия президента Сербии в компании албанского представителя  и прочих &quot;дружественных&quot; самой Сербии стран, а также его подпись под бумажкой просроченного Зеленского, свидетельствуют о полном  разрыве взаимопонимания между сербским народом и верхушкой! Русский газ Сербии не перекроют, а надо было бы проучить! Думай, Путин!
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18 час.
TG
Tamara Goncharuk
Продажные шкуры!
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14 час.

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