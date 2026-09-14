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Россия временно прекратит поставки газа в Армению с 15 по 25 сентября

Россия временно прекратит поставки газа в Армению с 15 по 25 сентября

Поставки газа в Армению прекратятся с 15 по 25 сентября из-за профилактических и ремонтных работ, но газоснабжение потребителей будет обеспечено за счет внутренних резервов и поставок из Ирана.

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