Россия временно прекратит поставки газа в Армению с 15 по 25 сентября

Поставки газа в Армению прекратятся с 15 по 25 сентября из-за профилактических и ремонтных работ, но газоснабжение потребителей будет обеспечено за счет внутренних резервов и поставок из Ирана.
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