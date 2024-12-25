Ежегодный зимний футбольный лагерь пройдет в Хабаровске

С 3 по 8 января в Хабаровске пройдет зимний футбольный лагерь для юных спортсменов. Второй год подряд Академия «Искра» организует тренировки для ребят в возрасте от 7 до 12 лет, которые смогут освоить новые футбольные техники и поддержать спортивную форму в новогодние праздники.