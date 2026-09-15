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Новый кроссовер FAW предлагает надолго забыть о заправках: Yueyi 07 вышел на рынок по цене Lada Vesta

Новый FAW Yueyi 07 дебютировал на китайском рынке в трех исполнениях по цене от 124 900 юаней, что в пересчете по курсу составляет 1,57 млн рублей.

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