Царьград

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"Эстония напала на Россию". Особый удар, который пропустили русские. Но ещё обиднее не это

"Эстония напала на Россию". Особый удар, который пропустили русские. Но ещё обиднее не это

Политолог считает, что "Эстония напала на Россию". При этом русские пропустили особый удар, но самое обидное не это.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
А вы уверены что с Прибалтики?)) Трассы никто не проверяет, любая фура, может везти беспилотники, съехать в лес и собрать там беспилотник не составит труда, и подходящих мест можно найти много!!!
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8 час.
Ратник Ратник
В жопу их всех лишний раз поцелуйте и строгую озабоченность выскажите. батареей градов уе... в ответ на эти беспилотники. и всем ВСЁ сразу станет понятно минимум до конца СВО
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2 час.

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