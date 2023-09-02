"Эстония напала на Россию". Особый удар, который пропустили русские. Но ещё обиднее не это
Политолог считает, что "Эстония напала на Россию". При этом русские пропустили особый удар, но самое обидное не это.
Комментарии
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А вы уверены что с Прибалтики?)) Трассы никто не проверяет, любая фура, может везти беспилотники, съехать в лес и собрать там беспилотник не составит труда, и подходящих мест можно найти много!!!
В жопу их всех лишний раз поцелуйте и строгую озабоченность выскажите. батареей градов уе... в ответ на эти беспилотники. и всем ВСЁ сразу станет понятно минимум до конца СВО
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