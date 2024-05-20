Шнуров на съемках посоветовал Киркорову замолчать и перекреститься

Когда Киркоров стал говорить о «Евровидении», Сергей Шнуров не выдержал На съемках очередного телевизионного шоу разгорелся неожиданный спор между двумя известными российскими артистами – Сергеем Шнуровым и Филиппом Киркоровым.
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