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Шнуров на съемках посоветовал Киркорову замолчать и перекреститься

Шнуров на съемках посоветовал Киркорову замолчать и перекреститься

Когда Киркоров стал говорить о «Евровидении», Сергей Шнуров не выдержал На съемках очередного телевизионного шоу разгорелся неожиданный спор между двумя известными российскими артистами – Сергеем Шнуровым и Филиппом Киркоровым.

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