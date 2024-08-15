Во Владимире приватизируют военные казармы

Владимирская мэрия приватизирует военные казармы. Начальная цена объекта - 46 млн рублей. Напомним, что Владимир получил в собственность от Минобороны деревянное общежитие в октябре 2023 года, а недалеко от казарм мэрия Владимира утвердила застройку на месте химической свалки рядом с древним кладбищем.