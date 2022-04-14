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Минобороны развеяло миф о борьбе бандеровцев с нацистами

Минобороны развеяло миф о борьбе бандеровцев с нацистами

Минобороны РФ обнародовало архивные документы, опровергающие один из основных исторических мифов нынешнего киевского режима о том, что бандеровцы в годы ВОВ якобы воевали за «самостийную Украину» как против Красной Армии, так и против нацистов.

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