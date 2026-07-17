Илья Лагутенко приступил к восстановлению своего сгоревшего дома в Калифорнии

Политика как она есть

Основатель группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, покинувший Россию в 2022 году, вероятно, приступил к восстановлению своего дома в Калифорнии — сообщает РИА Новости на основании анализа спутниковых снимков и кадастровых данных.