Сначала торговые суда, затем риперы, а теперь авианосец. Хуситы заявили, что дотянулись до "гордости" ВМС США "Эйзенхауэра" ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.
Снимаю шляпу перед этими бесстрашными мужчинами в резиновых шлепках
Комментарии
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Павел Сухов
А что есть неопровержимые доказательства повреждения авианосца? "По поводу тиражирования новости Британский военный эксперт Говард Уэлдон рассказал CNN: «Есть плохие новости из Красного моря, и похоже, что хуситы что-то сделали» British military expert Howard Weldon told CNN: “There is bad news from the Red Sea and it looks like the Houthis have done something.” Не помню наличие в британском медиапространстве такого эксперта как Howard Weldon. Есть Howard Wheeldon, который действительно неплохой военный аналитик, критично относящийся к ряду действий британского военного и политического руководства. Кривой перевод фамилии выдает то, что сначала новость была опубликована на русском, а уже потом переведена посредством Google Translate на английский. Результаты последней атаки хуситов неизвестны. Я бы предпочел ждать нормальных подтверждений, а не очередных криков в духе "хана им всем". А то тут отдельные ресурсы уже дошли до того, что американский авианосец борется за живучесть. В общем подождем данных объективного контроля."
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16 час.
TF
Tatyana Fedotova
В шлепках, в шлепках. Им так в их климате бегать удобнее. А современной войне, что в сапогах, что в шлепках. Снаряжения важны в Ближнем бою. А стрелять из дали можно и в шлепках
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15 час.
ВТ
Василий Топчий
Как корабль вы назовёте- так он и ходить будет. "Д. Кук" не удачное название. "А почему аборигены съели Кука- молчит наука...😂"
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15 час.
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