Снимаю шляпу перед этими бесстрашными мужчинами в резиновых шлепках

Павел Сухов

А что есть неопровержимые доказательства повреждения авианосца? "По поводу тиражирования новости Британский военный эксперт Говард Уэлдон рассказал CNN: «Есть плохие новости из Красного моря, и похоже, что хуситы что-то сделали» British military expert Howard Weldon told CNN: “There is bad news from the Red Sea and it looks like the Houthis have done something.” Не помню наличие в британском медиапространстве такого эксперта как Howard Weldon. Есть Howard Wheeldon, который действительно неплохой военный аналитик, критично относящийся к ряду действий британского военного и политического руководства. Кривой перевод фамилии выдает то, что сначала новость была опубликована на русском, а уже потом переведена посредством Google Translate на английский. Результаты последней атаки хуситов неизвестны. Я бы предпочел ждать нормальных подтверждений, а не очередных криков в духе "хана им всем". А то тут отдельные ресурсы уже дошли до того, что американский авианосец борется за живучесть. В общем подождем данных объективного контроля."