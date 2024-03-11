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Названы главные мировые экспортёры оружия

Названы главные мировые экспортёры оружия

Россия заняла третье место среди крупнейших экспортеров оружия в мире, уступив второе место Франции, лидером по-прежнему остаются США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

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