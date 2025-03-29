Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вы издеваетесь?! Президент наградил Анну Семенович за труды в культуре и искусстве. Дальше падать больше некуда

Вы издеваетесь?! Президент наградил Анну Семенович за труды в культуре и искусстве. Дальше падать больше некуда

Интересная жизнь с Vera Star Интернет гудит. Культурная тусовка тихо хихикает. Народ в соцсетях разводит руками: «А за что, простите, Анна Семёнович получила государственную награду за вклад в искусство и культуру?».

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Комментарии
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Александр Рожков
Президент зна-а-а-ет за что!!!
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