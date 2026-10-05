Эстония перебросила элитные войска к границе с Россией

Эстония переходит к «активной обороне» у границы с Россией, пишет FT, назвав перестройку ее вооруженных сил «тихой, но радикальной».
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