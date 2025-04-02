ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Россия должна вернуть Украинуюи лучше всю.Это и братья и союзники.Всех несогласных на рудники,Польша настроена ...
  • Eduard
    Это не пропоганда,а правда.Никто особенно поляки просто так Украине миллиарды не подарит,только за территории и её не...Польша настроена ...
  • Eduard
    Да,Польша давно уже заслала агентов на Украину.Ещё в советское время свои церкви-костелы" понастроили,пропоганду Поль...Польша настроена ...

Золотой клад в Абхазии: археологи неожиданно нашли уникальные артефакты

Золотой клад в Абхазии: археологи неожиданно нашли уникальные артефакты

Это городище расположено в Очамчирском районе и было подвергнуто разграблению в июле 2023 года. Мародеры разрушили склеп и попытались похитить бронзовую ситулу — сосуд с круглыми ручками, но были задержаны владельцем соседнего участка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх