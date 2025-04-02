Золотой клад в Абхазии: археологи неожиданно нашли уникальные артефакты

Это городище расположено в Очамчирском районе и было подвергнуто разграблению в июле 2023 года. Мародеры разрушили склеп и попытались похитить бронзовую ситулу — сосуд с круглыми ручками, но были задержаны владельцем соседнего участка.
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