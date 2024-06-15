Елена Ашихмина: «Орёл гораздо древнее, чем думают»

Вышло в свет переработанное и дополненное издание «Историческая топонимика Орловской области». Какие населённые пункты Орловщины оказались удревлены на два века? Что за легенды породил проезд Екатерины II по Орловской земле? Откуда пошли названия городов Мценск и Ливны? Как появились Бельдяжки и имеет ли казачество на самом деле исторические корни в нашем регионе? На эти и другие вопросы отвечает историк, краевед, писатель кандидат филологических наук Елена Ашихмина в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно».