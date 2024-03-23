Equinix, одного из крупнейших операторов ЦОД, обвинили в подтасовке бухгалтерск...

Equinix, одного из крупнейших операторов ЦОД, обвинили в подтасовке бухгалтерской отчётности и продаже несуществующих мощностейАналитическая компания Hindenburg Research обвинила одного из крупнейших в мире операторов ЦОД Equinix, который владеет более 260 объектами по всему миру, в манипуляциях с бухгалтерской отчётностью.