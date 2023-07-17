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Николай Азаров: Украина может потерять до $10 млрд в год из-за сокращения аграрного экспорта

Николай Азаров: Украина может потерять до $10 млрд в год из-за сокращения аграрного экспорта

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: Прогноз для Украины неутешителен: страна может терять до $800 млн в месяц или до $10 млрд в год из-за сокращения аграрного экспорта.

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