Николай Азаров: Украина может потерять до $10 млрд в год из-за сокращения аграрного экспорта

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: Прогноз для Украины неутешителен: страна может терять до $800 млн в месяц или до $10 млрд в год из-за сокращения аграрного экспорта.