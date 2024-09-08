В Ленобласти от похищенной работницы почты требовали переписать на злоумышленников дом

Одним из подозреваемых оказался брат потерпевшей Задержаны жители Волосовского района Ленобласти, похитившие женщину с целью переоформления документов на дом, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
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