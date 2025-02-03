❗️⚡️Проверка боеготовности начинается в армии Беларуси На этом фоне к стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведке активных РЛС ЗРК ВКС РБ и России, средств РЭБ и связи на Белорусском, Псковском и Калининградском операционных направлениях приступили самолёты стратегической РТР/РЭР RC-135V и ARTEMIS ВВС США, инструментальная дальность обнаружения и идентификации радиоизлучающих средств которых ограничивается радиогоризонтом и составляет 430 - 500 км.