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Русское оружие

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❗️⚡️Проверка боеготовности начинается в армии Беларуси На этом фоне к стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведке активных РЛС ЗРК ВКС РБ и России, средств РЭБ и связи на Белорусском, Псковском и Калининградском операционных направлениях приступили самолёты стратегической РТР/РЭР RC-135V и ARTEMIS ВВС США, инструментальная дальность обнаружения и идентификации радиоизлучающих средств которых ограничивается радиогоризонтом и составляет 430 - 500 км.

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