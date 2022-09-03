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Во Франции поддержали критиковавшую Киев экс-кандидата в президенты

Во Франции поддержали критиковавшую Киев экс-кандидата в президенты

  Во Франции поддержали критиковавшую Зеленского экс-кандидата в президенты Руаяль Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал экс-кандидата в президенты  Во Франции поддержали критиковавшую Зеленского экс-кандидата в президенты Руаяль Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал экс-кандидата в президенты страны на выборах 2007 года Сеголен Руаяль, которая критиковала украинского лидера Владимира Зеленского и усомнилась в утверждениях Киева о ситуации на Украине.

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