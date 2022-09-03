Во Франции поддержали критиковавшую Киев экс-кандидата в президенты

Во Франции поддержали критиковавшую Зеленского экс-кандидата в президенты Руаяль Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал экс-кандидата в президенты Во Франции поддержали критиковавшую Зеленского экс-кандидата в президенты Руаяль Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал экс-кандидата в президенты страны на выборах 2007 года Сеголен Руаяль, которая критиковала украинского лидера Владимира Зеленского и усомнилась в утверждениях Киева о ситуации на Украине.