Более 25 тысяч жителей в Автозаводском и Ленинском районах перешли на электронные квитанции. «Волгаэнергосбыт» предлагает клиентам современный формат платежных документов, который даёт несколько ценных преимуществ: - Экологичность: отказ от бумаги сохраняет лесные ресурсы — переход 25 тысяч домохозяйств на электронные квитанции экономит до 125 кг бумаги ежемесячно.
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