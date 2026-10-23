Более 25 тысяч жителей в Автозаводском и Ленинском районах перешли на электронные квитанции. «Волгаэнергосбыт» предлагает клиентам современный формат платежных документов, который даёт несколько ценных преимуществ: - Экологичность: отказ от бумаги сохраняет лесные ресурсы — переход 25 тысяч домохозяйств на электронные квитанции экономит до 125 кг бумаги ежемесячно.