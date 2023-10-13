Иноагент Галкин оставил Аллу Пугачёву с двумя детьми в Израиле

Больше новостей в сюжете: Конфликт Израиля и Палестины Муж Аллы Пугачёвой отправляется на гастроли. Фото: из открытых источников 20 октября он собирается выступить на Кипре, а затем отправится в другие европейские города и страны.
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