«Иноходец» пробивает чугунными «копытами» танки ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 17 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНа Курском направлении продолжается уверенное наступление российских войск, в котором ключевую роль играет ударный беспилотник «Иноходец».