Минобороны показало, как российские артиллеристы забрасывают ВСУ листовками с фото Зеленского и призывом сдаться

В одном агитационном снаряде тысяча листовок, сообщило ведомствоБойцы Центрального военного округа выпустили из реактивных систем залпового огня «Град» агитационные снаряды по позициям ВСУ с призывом сдаться, сообщили РИА Новости в Минобороны.