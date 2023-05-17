Daily Storm

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Минобороны показало, как российские артиллеристы забрасывают ВСУ листовками с фото Зеленского и призывом сдаться

Минобороны показало, как российские артиллеристы забрасывают ВСУ листовками с фото Зеленского и призывом сдаться

В одном агитационном снаряде тысяча листовок, сообщило ведомствоБойцы Центрального военного округа выпустили из реактивных систем залпового огня «Град» агитационные снаряды по позициям ВСУ с призывом сдаться, сообщили РИА Новости в Минобороны.

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