Некоторые льготы для бизнеса отменят в Забайкалье

В Забайкальском крае отменяют налоговые льготы, которые были введены в период пандемии коронавируса. В перечень попадают послабления по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, а также льготы для предпринимателей, использующих упрощённую систему налогообложения, сообщили в пресс-службе краевого парламента.
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