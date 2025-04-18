Некоторые льготы для бизнеса отменят в Забайкалье

В Забайкальском крае отменяют налоговые льготы, которые были введены в период пандемии коронавируса. В перечень попадают послабления по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, а также льготы для предпринимателей, использующих упрощённую систему налогообложения, сообщили в пресс-службе краевого парламента.