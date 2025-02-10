Адвокат Горьков: мошенники пользуются выдачей кредитов в банках без должной проверки

Практика привлечения банков к ответственности за действия мошенников на данный момент не выработана.В России существует множество финансовых учреждений, которые предоставляют заёмные средства под проценты, но не всегда тщательно проверяют личность заёмщика.
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