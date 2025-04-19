Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Считается, что в течение 40 минут после схождения Благодатный огонь не обжигает.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Считается, что в течение 40 минут после схождения Благодатный огонь не обжигает.