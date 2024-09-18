Названы последние слова экипажа погибшего батискафа «Титан»

Береговая охрана США заявила о новых подробностях расследования крушения подводной лодкиСледователи береговой охраны США заявили, что слова «здесь все в порядке» были последними, которые подводная лодка «Титан» передала на корабль, прежде чем окончательно потерять связь с внешним миром.