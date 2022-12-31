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Роналду перешел в «Аль-Наср», РФС не принял решение о переходе в Азию, «Реал» и «Ливерпуль» выиграли, СКА пропустил 6 шайб от «Витязя» и другие новости

Роналду перешел в «Аль-Наср», РФС не принял решение о переходе в Азию, «Реал» и «Ливерпуль» выиграли, СКА пропустил 6 шайб от «Витязя» и другие новости

1. Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Контракт до лета 2025-го. Вместе со всеми бонусами зарплата – около 200 миллионов долларов в год.

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