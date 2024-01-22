В Татарстане за прошлый год ввели более 3,4 млн «квадратов» жилья

В Татарстане в 2023 году введено в эксплуатацию более 3,4 миллионов квадратных метров жилья. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на итоговом собрании ведомства.
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