"Я чуть не умерла". Пинк рассказала о передозировке наркотиков

Пинк призналась, что чуть не погибла из-за передозировки наркотиков в начале своей карьеры. Певица рассказала о своём опыте в интервью программе "60 минут по-американски".
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