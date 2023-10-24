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"Я чуть не умерла". Пинк рассказала о передозировке наркотиков

"Я чуть не умерла". Пинк рассказала о передозировке наркотиков

Пинк призналась, что чуть не погибла из-за передозировки наркотиков в начале своей карьеры. Певица рассказала о своём опыте в интервью программе "60 минут по-американски".

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