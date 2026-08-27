На днях произошло вполне себе прецентное событие: некий наш депутат, А. Чепа, назвал поздравление Помидор-паши президента Азербайджана в адрес главаря киевского режима детоубийц "не совсем приятным для России событием".
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