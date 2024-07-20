🍯🧀 Мед, сыры и вино: в Волгограде проходит «Волга-Дон Агро Фест – 2024» Традиционно свои изделия на Фестивале вкуса представляет и Новоаннинский район.
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🍯🧀 Мед, сыры и вино: в Волгограде проходит «Волга-Дон Агро Фест – 2024» Традиционно свои изделия на Фестивале вкуса представляет и Новоаннинский район.