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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🍯🧀 Мед, сыры и вино: в Волгограде проходит «Волга-Дон Агро Фест – 2024

🍯🧀 Мед, сыры и вино: в Волгограде проходит «Волга-Дон Агро Фест – 2024» Традиционно свои изделия на Фестивале вкуса представляет и Новоаннинский район.

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