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В Сбере заявили о важности возвращать людям ощущение традиций

В Сбере заявили о важности возвращать людям ощущение традиций

Людям важно возвращать ощущение своих традиций. Об этом 2 сентября заявил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин во время сессии «Культурный код экономики: наследие или ресурс развития?» ВЭФ-2026.

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