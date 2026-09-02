В Сбере заявили о важности возвращать людям ощущение традиций

Людям важно возвращать ощущение своих традиций. Об этом 2 сентября заявил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин во время сессии «Культурный код экономики: наследие или ресурс развития?» ВЭФ-2026.