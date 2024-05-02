Депутат Немкин: самозапуск приложений смартфона свидетельствует о слежке

Мошенники научились следить за россиянами через смартфоны. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин назвал признаками взлома произвольное включение некоторых опций и запуск фоновых приложений гаджета, сообщило РИА «Новости».
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