«Вести» сообщили о «беспрецедентной хакерской атаке» на онлайн-сервисы ВГТРК

Сервисы ВГТРК подверглись «беспрецедентной хакерской атаке» в ночь на 7 октября, сообщили «Вести». Они отметили, что существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был, вещание федеральный каналов и радиостанций холдинга работает в штатном режиме.