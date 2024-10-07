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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Вести» сообщили о «беспрецедентной хакерской атаке» на онлайн-сервисы ВГТРК

Сервисы ВГТРК подверглись «беспрецедентной хакерской атаке» в ночь на 7 октября, сообщили «Вести». Они отметили, что существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был, вещание федеральный каналов и радиостанций холдинга работает в штатном режиме.

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