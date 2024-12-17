В четырёх населенных пунктах Краснодарского края введён режим повышенной готовности после разлива нефти с двух танкеров

Губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал в Темрюкский район. "На месте с министром природных ресурсов Александром Козловым обсудили ликвидацию разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии