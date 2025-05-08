«Дни и ночи битву трудную вели...» С 80-летием Великой Победы!

Завтра, 9 мая, в день 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Москве на Красной площади пройдет торжественный воинский парад, который, предположительно, посетят 28 лидеров зарубежных стран.
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