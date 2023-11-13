В Кремле отреагировали на фейки о переброске российских войск в районе Днепра

Ситуацию на поле боя могут комментировать только военные, заявил Дмитрий ПесковКомментировать ситуацию в зоне СВО могут только военные, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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