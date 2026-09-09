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Татар-информ

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Слуцкий объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом

Слуцкий объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом

Фото: rubin-kazan.ru Бывший главный тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался о перспективах московского «Спартака» в борьбе за титул РПЛ.

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