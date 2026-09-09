Слуцкий объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом

Фото: rubin-kazan.ru Бывший главный тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался о перспективах московского «Спартака» в борьбе за титул РПЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЗ В Казани побит те...
- Сати Казанова впе...
- В Менделеевске пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым