Актер и режиссер Ролан Быков родился 95 лет назад

Народный артист СССР Ролан Быков родился в Киеве 12 октября 1929 года. С четырех лет он занимался в драмкружке, а в 1937-м переехал с родителями в Москву и вскоре начал заниматься в театральной студии "Родник" Городского дома пионеров.
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