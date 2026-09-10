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Суд дал гражданину Белоруссии 25 лет за подготовку теракта в Новороссийске

Суд дал гражданину Белоруссии 25 лет за подготовку теракта в Новороссийске

Гражданин Белоруссии Матвей Китов был приговорен к 25 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта в пункте отбора на военную службу по контракту в Новороссийске Краснодарского края.

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