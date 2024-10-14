Байден поздравил выживших в атомных бомбардировках Японии, умолчав о вине США

Global Look Press/Thomas Trutschel/www.imago-images.de Американский лидер Джо Байден умолчал о вине Вашингтона в атомных бомбардировках японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году, когда поздравлял организацию выживших из Японии Nihon Hidankyo с присуждением Нобелевской премии мира.