Разлагающийся труп отыскали в подвале дома в Петербурге

Страшную находку сделали на улице Пинегина В Петербурге 14 октября полиция отправилась проверять информацию о том, что в подвале дома по улице Пинегина нашли труп, пишет «МК в Питере» Отмечается, что тело мужчины пролежало в подвале длительное время.