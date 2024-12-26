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Царьград

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"Русский" вызвал переполох на саммите НАТО. Испанцы знатно промахнулись

"Русский" вызвал переполох на саммите НАТО. Испанцы знатно промахнулись

Американское издание опубликовало подробности сразу шести курьёзных случаев, когда международная дипломатия чуть не зашла в тупик из-за угощений.

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