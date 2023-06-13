США пожертвуют Зеленским, чтобы скрыть свои преступления, заявил экс-аналитик ЦРУ Макговерн. По его словам, Штаты готовы сделать такой шаг, чтобы скрыть собственные преступления, связанные с диверсиями на «Северных потоках» и подрывом Каховской ГЭС.